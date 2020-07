Persona 5 Scramble : Koei Tecmo commence enfin à mentionner la sortie occidentale

Dans son dernier rapport financier (donc celui du premier trimestre de l'année fiscale en cours), Koei Tecmo mentionne en prévision une future sortie deen occident, aussi bien sur PlayStation 4 que sur Nintendo Switch.Obvious direz-vous mais sachez quand même que c'est donc une officialisation : c'est la toute première fois que l'éditeur mentionne explicitement l'arrivée du jeu sur nos terres, puisque la précédente annonce d'un lancement en dehors du Japon était finalement en rapport avec les versions chinoises et coréennes (en juin dernier).Donc ça avance, pas bien vite certes, et on peut commencer à souhaiter quelque chose de beaucoup plus concret prochainement, et pourquoi pas une sortie en fin d'année pour oublier le fait que seul le Japon sera servi pour(pour nous, ce sera au printemps 2021).