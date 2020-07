Un premier patch pour Deadly Premonition 2 Un premier patch pour Deadly Premonition 2

Limite encore en chantier alors qu'il est déjà disponible dans les bacs, Deadly Premonition 2 a accueilli sa première MAJ (d'une probable longue liste) qui propose les choses suivantes à en croire le patchnote et le retour de certains joueurs :



- Frame-rate plus stable en intérieur, un chouïa plus en extérieur

- Meilleur mixage audio (dont une réduction du son du skate)

- Les commentaires en skate s'enclenchent manuellement

- Corrections sur des erreurs de dénomination de genre

- Quelques corrections sur les descriptions et la typo

- Plusieurs bugs corrigés

- Ajout de l'option pour inverser les mouvements caméra

- Changement de l'icône sur le dashboard



Toujours ça de pris, et bon courage à l'équipe pour la suite.