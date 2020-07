PES : l'édition 2021 sera bien une simple MAJ, et l'avenir se fera sous l'Unreal Engine

La rumeur se faisait grandissante et est désormais officielle :(ou plutôt eFootball PES 2021) ne sera pas un nouvel opus mais bien une simple MAJ autant pour le contenu de certains modes de jeu, que pour le travail sur les modèles et animations. Un prix moindre en vue donc, et une drôle de manière de fêter les 25 ans d'une franchise bien plus prestigieuse un temps qu'aujourd'hui, et il fallait bien une autre annonce pour marquer le coup.Car, là encore leaké par les bruits de couloirs,(donc en fin d'année prochaine) sera bien le point de départ Next Gen de la franchise, avec la mise à mort confirmée du FOX Engine pour se tourner vers l'Unreal Engine.