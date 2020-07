Back 4 Blood : le nouveau projet de Turtle Rock (Left 4 Dead) rappelle son existence Back 4 Blood : le nouveau projet de Turtle Rock (Left 4 Dead) rappelle son existence

Une annonce sans visuel en 2019, pas même un logo, avait suffit à nous émoustiller : après la période oubliée Evolve, la team Turtle Rock veut retourner aux sources qui l'ont fait connaître (Left 4 Dead donc) avec le projet Back 4 Blood, suite spirituelle qui allait apporter de nouvelles mécaniques, un évident moteur neuf et tout ce que la licence de Valve offrait : une campagne (cette fois scénarisée) jouable en coopération mais aussi du PVP.



Plus de nouvelles depuis plus d'un an jusqu'à la discrète mise en ligne de l'artwork ci-dessous, ne livrant aucun autre mot que « ESPOIR » sur son fort, au point que l'on ignore si ce terme a rapport avec le jeu ou le développement lui-même, surtout quand on sait que celui qui devait être l'éditeur (Warner Bros Interactive) est placé sur la table d'un probable rachat. On croise les doigts.