Une date pour le Donjon de Naheulbeuk

Dernière ligne droite assurée pour l'adaptation du, la sortie venant d'être annoncée pour le 27 août sur les différentes plates-formes PC, tandis que les consoleux en sont toujours à attendre une officialisation.Pas de nouveau trailer pour le moment donc on vous remet l'ancien, et on ne fera pas l'affront de présenter à nouveau cette œuvre culte de John Lang, d'abord parue en format MP3 avant de s'exporter en romans et en bande-dessinée, puis aujourd'hui donc sous la forme d'un tactical.