Crysis Remastered : finalement, c'est reporté

Peut être la mauvaise blague du jour : Crysis Remastered a été leaké un peu partout, on a les premiers visuels, le trailer est disponible en fouinant, la page des précommandes a été ouverte sur l'eShop Switch, on savait qu'il allait sortir le 23 juillet...



Et puis en fait non. Car c'est 30 minutes avant la divulgation officielle que Crytek annonce un report de quelques semaines (pas plus de précisions), et que le trailer attendra du coup, en estimant qu'il est possible qu'il soit différent de celui déjà fuité.



UPDATE :

- L'équipe annonce avoir pris en compte les retours du leak, et va agir en conséquence, même s'il est difficile de savoir ce qui pourra être fait en seulement quelques semaines de plus.