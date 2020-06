Ace Combat 7 : c'est 2 millions de ventes, soit l'un des plus gros succès de la franchise

Bandai Namco et le producteur Kazutoki Kono peuvent avoir le sourire : en ce jour des 25 ans de la saga Ace Combat, l'équipe est toute fière d'annoncer quea franchi le cap des 2 millions de ventes, en faisant le troisième voir le deuxième épisode le plus vendu de l'histoire de la série (on manque encore de précisions sur les données époque PS2).Un très bon retour pour une série qu'on a failli enterrer, la faute à un spin-offqui n'a pas convaincu et qui a conduit à une pause de 7 ans, et on peut maintenant sans nul doute imaginer qu'un nouveau cru est dans l'esprit voir déjà en préparation.