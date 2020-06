Focus Home rachète le studio Deck13 Focus Home rachète le studio Deck13

Les deux se tournaient autour depuis trop longtemps, et ils ont fini par conclure : dans le cadre de ses résultats fiscaux (résultat net de 13 millions d'euros, en hausse de 64%), Focus Home annonce le rachat du studio Deck13, auteur de Lords of the Fallen et The Surge, actuellement en train de plancher sur une nouvelle IP.



Un rachat à 7,1 millions d'euros qui n'est que le premier d'une série pour l'éditeur qui compte s'implémenter toujours plus sur le marché, tout en signant des partenariats avec les intéressés : cinq projets sont en chantier, dont un avec Sumo Digital.