Eurogamer : la présentation du prochain Call of Duty va encore se faire attendre

On pouvait éventuellement s'attendre à une annonce ce soir en vue d'un nouveau partenariat avec Sony comme depuis quelques années, mais le prochain Call of Duty (« Black Ops : Cold War » selon les insistantes rumeurs) ne sera finalement toujours pas dévoilée lors du show PlayStation 5 comme vient de le déclarer Tom Philipps d'Eurogamer, qui va même rajouter que selon ses sources, la présentation officielle est dans plus longtemps que ce à quoi on peut s'attendre.



Assez surprenant il est vrai quand on sait qu'on parle d'un jeu censé sortir pour les fêtes (on imagine mal un report pour ce genre de titre), pour une licence qui généralement dévoile son nouveau cru chaque année au début voir au milieu du mois de mai.