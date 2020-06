One Piece PW4 : le deuxième perso DLC dévoilé

Pour le deuxième personnage DLC de, on restera donc dans la partie Whole Cake Island avec Charlotte Cracker et son fruit du biscuit, rejoignant sa sœur Charlotte Smoothie dans un pack qui sortira dans le courant de l'été, logiquement avec un troisième combattant qui on l'imagine du coup sera tiré du même arc.Avec 9 personnages annoncés pour le Character Pass, c'est donc trois packs qui arriveront sur la longueur, en espérant pour les fans de belles surprises dans le lot, du genre pour la partie Wano qui aura bien avancé d'ici-là.