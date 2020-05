Larian Studios : du Baldur's Gate III et des annonces sur Divinity lors du Guerilla Collective Larian Studios : du Baldur's Gate III et des annonces sur Divinity lors du Guerilla Collective

Annoncé plus tôt dans la semaine (voir quelques news plus bas), l'event Guerilla Collective qui se déroulera du 6 au 8 juin réunira des annonces de plusieurs petits studios intéressés par les projecteurs, dont Larian Studios qui vient d'apporter les raisons de sa présence.



L'un des principaux porte-parole du studio déclare en effet via Twitter que non seulement Baldur's Gate III sera au programme (avec pourquoi pas une date sur l'Early Access) mais également des annonces autour de la licence Divinity.



Pas d'indice sur ce dernier point mais peut être aurons nous une officialisation sur la relance du chantier Divinity : Fallen Heroes, spin-off sauce tactical-RPG qui avait été mis à l'arrêt le temps d'avancer suffisamment sur (justement) Baldur's Gate III.