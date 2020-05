Summer Game Fest : un show spécial demain Summer Game Fest : un show spécial demain

Dans le cadre du Summer Game Fest, on attendait déjà la révélation d'un jeu aujourd'hui vers 18h00 (qualifié de « fun », et pas forcément du AAA) mais quelque chose de plus massif doit arriver demain : Geoff Keighley annonce la tenue d'un show spécial ce mercredi à 17h00, incluant une interview.



Vu le timing, les regards sont déjà portés vers le retour de la licence Mafia qui selon les rumeurs se fera par le biais de remasters/compilation en attendant le 4, officialisé par la même occasion. Plus qu'à patienter.