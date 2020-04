Picross S4 : une démo et des promos pour patienter

Jeudi prochain, les fans dequi se doivent d'être nombreux accueilleront sur Switch le quatrième épisode de la franchise « S » (pour 10€, avec un nouveau mode et pour la première fois du multi), et il n'y a aucune raison à ne pas tenter l'expérience puisque non seulement le titre a droit à sa démo gratos sur l'eShop, mais Jupiter en profite pour remettre en avant les trois premiers avec un petit -20 % sur chacun.Bon prince, votre serviteur ne saura que trop vous conseiller d'opter (si vous voulez vraiment tenter le coup) pour l'achat du premier : il est moins cher que les autres et offre le plus important, alors que les suites se contentent d'ajouter des modes très dispensables.