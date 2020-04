Resident Evil 3 Remake démarre à 2 millions Resident Evil 3 Remake démarre à 2 millions

Le contexte n'a pas empêché un paquet de fans de se ruer sur Resident Evil 3 Remake puisque Capcom annonce avoir réussi à écouler 2 millions d'unités en l'espace de cinq jours, dont (forcément) la moitié en téléchargement.



C'est moins que Resident Evil 2 Remake qui était déjà à 3 millions en 3 jours, mais nous étions dans de meilleurs jours, et il n'y avait pas la concurrence directe d'un certain FFVII Remake. RE2 Remake qui a d'ailleurs dépassé les 6,5 millions depuis son lancement.



Au total, 95 millions de jeux Resident Evil ont été vendus depuis 1996 et les 100 millions ne sont désormais qu'une simple formalité pour 2021 (pile pour les 25 ans tiens), à la fois avec les ventes sur la longueur mais aussi la rumeur insistante d'un Resident Evil 8, qui précédera l'arrivée d'un Resident Evil 4 Remake en 2022.