L'Amico d'Intellivision trouve son petit public

La petite Amico semble attirer quelques regards puisque Intellivision revendique tout de même 10.000 précommandes de la part des particuliers en l'espace d'une semaine, et 100.000 unités supplémentaires réservées par les grossistes.La pré-vente qui ne concerne d'ailleurs que la version dite « VIP » à environ 250$, intégrant deux manettes, six jeux et une carte-cadeau de 25$, tous les jeux de la machine étant en format numérique et ne coûtant que quelques dollars (sans micro-transactions). On rappelle qu'uninédit est d'ailleurs programmé sur la bête.Le lancement officiel aura lieu en octobre, et le constructeur se doit maintenant de faire les présentations des (petits) jeux en allant, la conférence dédiée étant passée à la trappe (elle aurait dû avoir lieu durant l'E3).