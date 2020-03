Quel que soit son format, la GamesCom 2020 aura lieu à la date prévue Quel que soit son format, la GamesCom 2020 aura lieu à la date prévue

On est tous à espérer que l'affaire du coronavirus soit derrière nous d'ici la fin du printemps mais certains préfèrent organiser ce qui suivra, et c'est dans cette optique que les responsables de la GamesCom annoncent que quoi qu'il arrivera, le « salon » aura bien lieu du 25 au 29 août, incluant la conférence pré-show de Geoff Keighley.



La seule nuance, c'est que les organisateurs disent se préparer à l'avance à une modification du programme et que si besoin, l'event se fera uniquement dans un cadre « Digital ». Mais encore une fois, la GamesCom sera là, contrairement à l'E3 (même si certains assureront le show pendant cette période).