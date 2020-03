J.Chen revient sur le succès mobile de Sky, et la récente annonce de la version Switch

Jenova Chen et plus globalement thatgamecompany sont revenus sur le succès demême si l'analyse est toujours compliqué pour un F2P, mais sachez dans tous les cas que le titre revendique aujourd'hui 10 millions de téléchargement, et visiblement suffisamment d'argent en micro-transactions pour permettre au groupe de se déplacer de Santa Monica à San Francisco pour une structure plus massive qui conduira aux recrutements de nouvelles têtes.A ce propos, le titre a réussi a généré 400.000$ en l'espace d'une seule journée (et uniquement en Chine) lors du lancement d'une nouvelle saison, et que d'autres sont en préparation ainsi que diverses améliorations et autres surprises niveau gameplay en coopération.L'occasion de rappeler que le titre vient tout juste d'être pleinement officialisé sur Switch avec une sortie prévue pour cet été, dans une forme qui prête encore à quelques interrogations puisque l'on parle d'un mélange entre le jeu payant et le F2P. A suivre. En revanche, des versions PC/PS4/One ne semblent plus à l'ordre du jour car réclamant visiblement trop d'améliorations techniques pour être à la hauteur de chaque hardware, chose que ne peut se permettre le studio pour le moment.