[Rumeur] Un reboot de Call of Duty : Black Ops (2020) et un nouveau Spyro en chantier [Rumeur] Un reboot de Call of Duty : Black Ops (2020) et un nouveau Spyro en chantier

Chez TheGamingRevolution, les sources proches d'Activision ont parlé pour évoquer que le cru 2020 de Call of Duty serait bien un reboot de l'ère Black Ops, chose donc déjà évoquée par le passé et pas forcément une surprise puisque la firme vient de faire de même avec Modern Warfare.



Mais ce n'est pas tout puisqu'on repart avec des informations aussi bien sur la campagne que le multi.



Coté campagne :



- Prendra cadre pendant la Guerre Froid et inclura le Vietnam : récit sur 40 ans, et beaucoup plus sombre que Modern Warfare.

- Tournera sur un nouveau moteur fourni par Infinity Ward Poland.

- Alex Mason et le Sgt Frank Woods de retour (mais avec de nouveaux acteurs).



Coté multi :



- Retour du mode 32vs32.

- Pas de régénération automatique.

- Système de killstreaks incluant le chien.

- Retour des classes.

- Les DLC seront toujours gratuits (comme MW).



Zombies :



- Le mode fera bien évidemment son retour après son absence dans le cru 2020.

- Scénario inédit cette fois.

- Plus « réaliste » (ça reste des zombies) dans le sens où l'on oublierait un peu les délires fantastiques de ces dernières années.

- Nouveau « Pass Zombie » (équivalent au Battle Pass mais juste pour ce mode donc).





Et pour en rajouter une dernière couche, les mêmes sources qui avaient déjà évoqué un nouveau Crash Bandicoot et le retour de Tony Hawk (encore à confirmer) parlent maintenant d'un nouveau Spyro, ce qui là encore est juste la suite logique des choses.