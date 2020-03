Inazuma Eleven Heroes : vers un nouveau report Inazuma Eleven Heroes : vers un nouveau report

Cela en devient navrant et on commence d'ailleurs à en parler comme d'une des plus grosses arlésiennes de l'histoire de Level-5 : prévu il y a des années sur 3DS avant de basculer son chantier sur Switch (pour rajouter des versions PS4 et mobiles), Inazuma Eleven Heroes n'en finit plus d'être reporté et tout porte désormais à croire que la promesse d'un lancement au printemps 2020, au Japon évidemment, ne sera pas tenue.



Level-5 vient en effet d'avouer être « confrontés à des difficultés de développement » sans spécifier exactement quoi (Covid-19 ?), et un rapport prévu pour avril devrait donner des nouvelles et une fenêtre de sortie, qu'on imagine du coup plus tardive que prévu.



En attendant, il faudra se contenter du nouvel artwork ci-dessous.