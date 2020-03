Charts US (février) : un mois bien triste Charts US (février) : un mois bien triste

En cette période qui s'annonce de plus en plus morne et il est inutile de vous expliquer pourquoi (mais les enfants sont apparemment heureux), on se tourne cette fois vers les résultats US pour le mois de février 2020 via un rapport toujours fourni par l'organisme NPD.



Dans les grandes lignes, le marché continue de décliner (-29 % par rapport à l'année dernière) à la fois à cause du manque de sorties majeures (absolument aucune nouvelle entrée dans le top 20 !) et du recul évident pour la PS4 et la One, laissant la Nintendo Switch continuer d'être leader du marché comme à chaque fois depuis bien des mois.



Notons également que pour le quatrième mois consécutif, c'est le pad Xbox Elite V2 qui est la meilleure vente d'accessoire.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE FEVRIER 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo et Bethesda



1. Call of Duty : Modern Warfare

2. NBA 2K20

3. Grand Theft Auto V

4. Dragon Ball Z : Kakarot

5. The Division 2

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Ring Fit Adventure

8. Madden NFL 20

9. Super Smash Bros. Ultimate

10. Star Wars Jedi : Fallen Order



11. Minecraft

12. Luigi's Mansion 3

13. Red Dead Redemption 2

14. Zelda : Breath of the Wild

15. Pokémon Epée

16. Just Dance 2020

17. FIFA 20

18. Rainbow Six Siege

19. Need for Speed : Heat

20. New Super Mario Bros. U DX





MEILLEURES VENTES 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo et Bethesda



1. Dragon Ball Z : Kakarot (=)

2. Call of Duty : Modern Warfare (=)

3. NBA 2K20 (+3)

4. Grand Theft Auto V (+1)

5. Madden NFL 20 (-2)

6. Star Wars Jedi : Fallen Order (-2)

7. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

8. Super Smash Bros. Ultimate (-1)

9. Ring Fit Adventure (=)

10. Minecraft (+1)