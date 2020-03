PS4 : une adaptation pour Demon Slayer PS4 : une adaptation pour Demon Slayer

Classé parmi les piliers du moment dans le domaine du Shonen, Demon Slayer bénéficiera enfin d'une adaptation console, ou en tout cas sur l'une du lot : la PlayStation 4, quand bien même la sortie n'est pas prévue avant 2021. On imagine que d'autres supports pourront rejoindre la danse d'ici-là, du genre au hasard la Switch et la PlayStation 5.



C'est malheureusement tout ce qu'il y aura à retenir pour le moment sur ce titre dont on sait absolument rien, mais l'on ajoutera tout de même que contrairement à 90 % des adaptations manga/anime, Demon Slayer ne sera pas édité par Bandai Namco mais Aniplex.