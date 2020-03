Panzer Dragoon va aussi aller vers la VR

On sait quedoit sortir cette année (sur PC et Switch) et on sait tout aussi bien qu'undoit arriver par la suite (probablement sur les mêmes supports).Mais ce qu'on ne savait pas encore, c'est que SEGA a également « prêté » sa licence aux japonais de Wildman pour concevoir(nom provisoire), sorte de relecture des trois premiers épisodes de la franchise (le 1, Zwei et Saga) mais en vue subjective et surtout totalement conçue pour la réalité virtuelle.Le titre doit sortir au plus tard pour le premier trimestre 2021 et si l'on ne connaît pas encore les supports, on peut éventuellement miser sur un combo PC/PS4 voir PS5, les autres n'ayant de toute façon pas de compatibilité VR.