Granblue Fantasy Versus : Zooey viendra donc compléter le ''Character Pass 1''

Alors queest disponible un peu partout dans le monde sauf en Europe (13 mars sur PC, 27 mars sur PS4), Cygames continue de dévoiler la suite du programme en confirmant que Zooey sera bien la cinquième combattante du « Character Pass 1 ». La demoiselle arrivera fin avril tandis que l'on sait déjà sur Soriz et Djeeta seront mis à disposition dès le début du même mois.Notons qu'afin de gratter un peu plus les fans, un DLC spécial sortira également début avril, incluant un nouveau stage et deux avatars pour le lobby (Tosetta et Yggdrasil), le tout pour 400 yens, soit environ 3,50€.Enfin, dans ce contexte d'épidémie qui continue de toucher la planète, et pour encore un bon moment, l'éditeur annonce voir l'intention (et probablement l'espoir) de tenir son « Granblue Fantasy FES 2020 » du 11 au 13 décembre, où l'on verra peut-être, toujours attendu sur PlayStation 4, mais surtout toujours sans la moindre date de sortie.