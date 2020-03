Hatsune Miku : les ventes sur Switch & PS4

Hatsune Miku maintient une certaine popularité et SEGA a tenu à nous signaler que pour sa toute première approche sur Switch (et, on imagine, pas la dernière),aura tout de même déjà réussi à dépasser les 150.000 ventes sur l'ensemble du territoire asiatique en seulement un mois, alors même qu'une sortie occidentale doit encore intervenir dans le courant de l'année.Coté PlayStation 4, s'il est plus difficile d'analyser le réel succès (c'est un F2P à la base), on parle de 450.000 extensions vendues (il y en a deux) depuis sa sortie il y a un peu plus de trois ans, ce chiffre incluant la version boîte réservée au Japon.