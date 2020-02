Même avec un an de retard, Metro Exodus attire du monde sur Steam Même avec un an de retard, Metro Exodus attire du monde sur Steam

Ce n'est pas la première fois que ça arrive mais en dépit de la gronde de certains joueurs, le retard de certains jeux sur Steam n'empêche pas toujours de bonnes ventes, et c'est cette fois le cas de Metro Exodus qui n'a même pas attendu sa première semaine de commercialisation sur la plate-forme de Valve pour dépasser les 200.000 unités vendues, avec apparemment une grosse part pour le marché chinois.



Il s'agissait pour rappel d'un des premiers titres majeurs à faire l'objet d'une exclusivité (sur PC) Epic Games Store, conduisant à une levée de boucliers et à l'habituel review-bombers des mécontents, quand bien même Deep Silver avait accepté d'honorer Day One les précommandes Steam il y a un an pour calmer la tempête.



Troisième épisode de la saga, Metro Exodus a récemment terminé son suivi avec la sortie de la deuxième et dernière extension, tandis que la Switch accueillera la semaine prochaine la compilation Metro Redux. 4A Games a de son coté déjà confirmé plancher sur un quatrième chapitre, probablement pour la prochaine génération de consoles (et le PC bien sûr).