Faute d'audience, le Gwent de CD Projekt va être abandonné sur PS4 & One Faute d'audience, le Gwent de CD Projekt va être abandonné sur PS4 & One

Mauvaise nouvelle pour les visiblement trop rares fans du Gwent sur PlayStation 4 et Xbox One : CD Projekt vient d'annoncer que le jeu ne bénéficiera plus de suivi et support dès le 9 décembre (et les micro-transactions sont d'ailleurs d'ores et déjà coupées).



S'excusant de la décision, le studio évoque le fait que ce type de suivi réclame un certain nombre de développeurs et que la quasi-totalité de l'audience du jeu ne concerne aujourd'hui plus que le PC et mobile (iOS & Android), leur poussant à faire le choix d'abandonner les versions consoles qui n'attirent pas assez de monde.



Pour les concernés, il sera possible pour les six mois à venir de transférer leurs données et achats sur la plate-forme GOG, où tout pourra être réutilisé sur un autre support.