Xbox Game Pass : les jeux de décembre (Part. 1)

Microsoft a dévoilé le programme Xbox Game Pass pour cette première moitié du mois de décembre, avec huit jeux supplémentaires dans le catalogue Xbox, et neuf sur PC. On rappelle d'ailleurs que tout cela suit le lancement hier de Halo Reach qui semble rencontrer un très beau succès sur Steam.



5 décembre :

- My Friend Pedro (PC et Xbox)

- Naruto to Boruto : Shinobi Strikers (Xbox)



6 décembre :

- Demon's Tilt (PC et Xbox)

- Wandersong (Xbox)



12 décembre :

- eFootball PES 2020 (Xbox)

- Overcooked! 2 (Xbox)

- Pathologic 2 (PC et Xbox)

- The Division (Xbox)



Également sur PC (dates à préciser) :

- Europa Universalis IV

- Farming Simulator 17

- Faeria

- Human Fall Flat

- Age of Wonders : Planetfall

- Metro Last Light Redux



Ils quittent le programme le 13 décembre :

- Life is Strange

- Life is Strange : Before the Storm

- PES 2019