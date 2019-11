My Hero One's Justice 2 se posera en mars My Hero One's Justice 2 se posera en mars

En plus de Dragon Ball Z Kakarot et One Punch Man, Bandai Namco balancera une troisième adaptation pour le premier trimestre 2020, My Hero One's Justice 2 étant désormais signé pour le 12 mars, au Japon du moins même s'il ne fait aucun doute que l'Europe l'accueillera la même semaine (probablement le 13) sur PC, PS4, One & Switch.



Le dernier Weekly Jump en date en profite pour confirmer la présence de Sir Nighteye comme personnage jouable, et on rappelle pour les fans que pour cette semaine du Black Friday, le jeu est en promotion un peu partout, en boîte comme en dématérialisé (environ 23€ sur Switch et One).