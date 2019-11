The Outer Worlds (Switch) avant le 31 mars 2020

En marge de son dernier rapport financier, Take-Two vient d'apporter une légère précision quant à la sortie desur Switch : d'un bien vague 2020, on sait maintenant que le titre arrivera avant la fin de l'année fiscale en cours, donc « avant » le 31 mars 2020.Le titre d'Obsidian est disponible depuis peu sur PC, PS4 & One, et s'est offert des premières ventes supérieures aux prévisions de l'éditeur, malgré sa présence dans le Xbox Game Pass.