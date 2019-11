Chez Square Enix, le MMO dope le CA en attendant l'arrivée de Final Fantasy VII Chez Square Enix, le MMO dope le CA en attendant l'arrivée de Final Fantasy VII

Sans gros AAA dévastateur, Square Enix signe néanmoins un excellent premier semestre pour l'année fiscale en cours (donc d'avril à septembre) avec l'équivalent d'1 milliard d'euros pour le CA et un peu plus de 90 millions d'euros en bénéfice net.



Car s'il y a bien eu quelques sorties, la quasi-totalité sont dans le domaine du portage/remaster entre Dragon Quest XI S, FFVIII Remastered et FFX & X-2 HD (Switch/One), ne laissant que pour l'inédit la version occidentale de Dragon Quest Builders 2 qui n'avait pas vraiment les épaules pour faire exploser le CA. Tout cela a juste réussi à sauver les meubles pour laisser cette branche « classique » provisoirement dans le rouge mais pas trop.



C'est en revanche tous les autres secteurs qui ont boosté les comptes de Square Enix, que ce soit le mobile, le merchandising, l'arcade et surtout le MMO, un secteur qui ne s'est jamais aussi bien porté chez l'éditeur grâce à Dragon Quest X (toujours bloqué en Asie) et bien évidemment Final Fantasy XIV qui a accueilli sa nouvelle extension.



Pour le reste de l'année fiscale, donc jusqu'au 31 mars, on nous servira en entrée Romancing SaGa 3 (11 novembre), SaGa Scarlet Graces (3 décembre), Star Ocean First Departure R (5 décembre) puis Final Fantasy Crystal Chronicles Remaster (23 janvier) avant de passer au plat principal, donc Final Fantasy VII Remake le 3 mars.