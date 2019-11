Persona 5 Scramble : le plein d'informations [UP]

Après avoir grignoté les quelques phases de gameplay de(20 février au Japon sur PS4 & Switch), les fans peuvent maintenant se tourner vers de nouveaux visuels mais également une GROSSE salve d'informations pour savoir l'essentiel de ce spin-off développé en partenariat avec Omega Force, spécialiste des Musô et de tout ce qui s'en rapproche.- Le développement est quasiment terminé (90%), le reste tenant du peaufinage.- Atlus comme Omega Force voulaient aller plus loin que les classiques jeu d'action du genre en proposant notamment un scénario travaillé (qui on rappelle fera suite au jeu de base).- La plupart des modèles 3D de persos viennent de Persona 5. D'autres ont été créés pour l'occasion.- La prise en main s'annonce très simple avec une croix directionnelle qui a deux fonctions simples : haut et bas pour changer les compétences de son Persona, gauche et droite pour changer de protagoniste.- Appeler son Persona fait freezer l'action et apparaître les informations de l'ennemi.- Plus mobile, le jeu réutilisera le système de « déplacements fantôme » pour bondir sur de nombreux éléments du décors (lampadaires par exemple).- Persona oblige, on retrouvera les bases buff/debuff, dont la possibilité de stun l'ennemi en frappant sa faiblesse, pour ensuite lui infliger plus de dégâts.- Les attaques « One More » sont toujours présentes, mais demanderont de briser au préalable le bouclier d'un ennemi.- Certains éléments du décors sont pris en compte dans l'action : faire exploser une voiture infligera des dégâts à l'ennemi (en l'occurrence de type feu).- Oui, il y a toujours les systèmes d'affiliations et de fusions.- Vous pouvez miser sur l'action brut et exécuter tout type d'action sans passer par le freeze.- Si vous n'avez pas suivi les phases de gameplay, sachez que contrairement aux Musô classique, l'action ne sera pas symbolisé à l'écran comme des batailles de masse. Les symboles ennemis apparaissent sur la carte et c'est seulement en les touchant que l'action démarre.- Et comme dans un paquet de RPG, on nous remet le besoin de toucher un ennemi avant de débuter un combat afin de bénéficier d'un avantage.- Sophie (ou Sophia) est un personnage créé pour cette « suite » et est conçue pour correspondre aux débutants du genre. Panther utilise son fouet qu'elle peut d'ailleurs enflammer. Skull quant à lui bénéficie d'une fonction charge pour la totalité de ses compétences (plus puissantes mais forcément plus longs à préparer).- Tout est fait pour qu'il y ait un minimum de stratégie : il sera difficile de gagner avec les compétences d'un seul perso.- Le changement de personnage peut se faire rapidement en visant la faiblesse d'un ennemi, ou en validant la suggestion d'un coéquipier.- Comme tous les autres jeux du genre, il y aura de multiples modes de difficulté, avec possibilité de modifier le challenge entre chaque mission.- Le scénario prend place six mois après les événements de Persona 5, quand l'équipe se réunit pour passer de bonnes vacances avant de voir surgir des événements étranges d'un bout à l'autre du Japon. Chance : vous avez du coup une caravane pour vous déplacer d'un endroit à l'autre.- Le ton sera forcément moins sombre que dans le jeu de base, l'idée étant de représenter les protagonistes comme des adolescents qui veulent passer du bon temps après ce qu'ils ont enduré.- Cinq villes sont annoncées, mais il y en aura davantage.UPDATE :Tous les personnages auront droit à leur trailer de présentation d'ici la sortie, et l'on débute donc tout naturellement avec le protagoniste principal.