Encore quelques visuels pour DBZ Kakarot

Bandai Namco continue de nous fournir des visuels de Dragon Ball Z : Kakarot (comme à chaque fois préalablement passés dans les pages du Shonen Jump, avec cette fois une mise en avant de la deuxième moitié de l'Arc Buu par les fusions (Vegeto et Gotrunks) ainsi que Kid Buu, méchant final de la saga (même si moins fort que Buuhan).



Sortie prévue le 17 janvier 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et l'on compte que l'éditeur pour nous offrir une dernière salve d'informations d'ici-là, et pourquoi pas un premier aperçu de ce que l'on trouvera dans le Season Pass.