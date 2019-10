Charts UK : avec Modern Warfare, Call of Duty reprend un peu de hauteur Charts UK : avec Modern Warfare, Call of Duty reprend un peu de hauteur

Revenir à quelques de « sérieux » visiblement servi la cause de Modern Warfare : l'institut Chart-Track indique que ce dernier effectue un meilleur lancement que Black Ops IV l'année dernière (+39%), sans non plus atteindre la surprise WWII. Dans tous les cas, avec une part du dématérialisé de plus en plus importante, difficile de vraiment se prononcer sur le statut commercial de ce nouveau chapitre, surtout que cette sortie est bien aidée par le fait qu'aucune concurrence dans le genre n'est là cette année pour mettre des bâtons dans les roues d'Activision.



Outre WWE 2K20 (qui fait un peu moins que le précédent), on notera l'arrivée de The Outer Worlds qui fait le trois-quart de ses ventes sur PS4, ce qui n'a plus rien de surprenant quand on sait qu'on peut récupérer le jeu en Game Pass aussi bien sur One que sur PC. Enfin les félicitations s'imposent pour le retour de MediEvil, de même que pour Ring Fit Adventure qui fait l'exploit de faire un chouïa mieux que sa semaine de lancement.



1. Call of Duty : Modern Warfare (N)

2. FIFA 20 (-1)

3. WWE 2K20 (N)

4. The Outer Worlds (N)

5. MediEvil (N)

6. Mario Kart 8 Deluxe (-4)

7. Ring Fit Adventure (-4)

8. Ghost Recon Breakpoint (-4)

9. Plants VS Zombies : Battle for Neighborville (-3)

10. Minecraft Switch (-3)