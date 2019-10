Panzer Dragoon Remake aura sa version boîte

Le remake deest toujours attendu pour cet hiver sans plus de précisions, exclusivement sur Switch dans un premier temps, et Forever Entertainment est tout content de nous annoncer que le titre bénéficiera d'une version boîte. A défaut de mieux, on remarquera que le retweet de Limited Run Games peut constituer un indice sur la provenance de cette édition.On rappellera en passant que Forever Entertainment a obtenu la validation de SEGA pour trois autres remakes : le deuxièmeainsi que1 & 2.