[LEAK] Un nouvel indice pour une annonce à la BlizzCon de Diablo IV [LEAK] Un nouvel indice pour une annonce à la BlizzCon de Diablo IV

Il devient de plus en plus probable que Diablo IV fasse son apparition durant la BlizzCon (dans deux semaines), déjà parce que ça aurait déjà dû être le cas il y a un an selon Jason Schreier, mais aussi parce qu'un leak tout à fait éloquent vient potentiellement de gâcher la « surprise » : le magazine allemand GameStar (dont le nouveau numéro a déjà été livré aux abonnés) inclus une publicité… évoquant la sortie peu après la Blizzcon d'un arbook officiel regroupant « plus de 500 artworks issus de Diablo, Diablo II, Diablo III et Diablo IV ».



Plus qu'à patienter, tout en rappelant que d'autres rumeurs évoquent un Diablo II Remaster et un Overwatch 2.