Fairy Tail : visuels et deux persos de plus

Koei Tecmo et Gust diffusent de nouvelles images pour l'adaptation de Fairy Tail, qui débutera son aventure sur l'île de Tenrou, avant la fameuse séquence connue des fans qui permettra de repartir à zéro, idéal pour un RPG. Outre la reprise de l'histoire principale, le titre proposera plusieurs scénarios inédits au manga/anime via tout un tas de missions à effectuer en allant zieuter le tableau dédié.



Le communiqué confirme en outre que Gajeel Redfox et Juvia Lockser rejoignent la liste des personnages jouables, s'ajoutant à Natsu, Lucy, Grey, Erza et Wendy (d'autres n'auront qu'un rôle de soutien en combat).



Sortie prévue quelque part en 2020 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.