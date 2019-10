Vegetto jouable dans Dragon Ball Z : Kakarot Vegetto jouable dans Dragon Ball Z : Kakarot

La dernière édition du magazine Weekly Jump vient nous confirmer que l'Arc Buu de Dragon Ball Z : Kakarot (17 janvier sur PC, PS4 & One) permettra de prendre en main Mystic Gohan, ou Ultimate Gohan, comme vous voulez, mais également Vegetto.



On nous ajoute à cela que :



- La séquence avec la Z Sword sera bien présente.

- Présence de Kid Buu (on s'en doutait un peu…).

- Système d'emblèmes à obtenir en accomplissant des quêtes, permettant de booster nos stats.



Plus qu'à attendre la diffusion des images.