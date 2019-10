Daemon x Machina déploie son mode PVP Daemon x Machina déploie son mode PVP

Marvelous vient de publier la MAJ 1.1.1 de Daemon x Machina qui ajoute le mode versus (1V1 et 2V2) avec possibilité d'y jouer en règles personnalisées ou avec classements. Les développeurs sont d'ailleurs tellement contents d'avoir enfin apporté cette feature qu'ils se sont permis d'ajouter la possibilité de s'affronter à la fin d'une mission en attendant la fin du compteur.



Cette MAJ inclus en outre une brouette de correctifs (essentiellement sur le online) et l'on rappelle que trois autres updates sont attendues d'ici la fin de l'année.



Début novembre



- Arrivée de trois collaborations (méchas & costumes) avec des licences populaires.



Fin novembre



- Nouvelles missions exclusivement coop.

- Nouvelles armes, armures et boss.



Décembre



- Nouvelles missions coop avec une règle particulière.

- Nouvelles armes et armures.

- D'autres surprises encore en réflexion.