Avalanche Studios file vers la Next Gen Avalanche Studios file vers la Next Gen

Avalanche Studios n'a pas vraiment bien vécu les douze derniers mois. Eux qui étaient fiers de multiplier les projets se sont retrouvés à enchaîner les mauvaises ventes de Just Cause 4, la déception Rage 2, sans oublier l'assassinat critique de Generation Zero.



Il faut maintenant rebondir et à moins d'une annonce surprise pour les consoles actuelles dans les semaines ou mois à venir, la rédemption se situera sur les nouvelles machines, avec la mise en ligne d'offres de recrutement pour un projet en apparence exclusivement Next Gen (et PC), forcément encore non dévoilé.



Reste donc à voir de quoi il s'agira, et si l'on parle d'un nouveau projet auto-édité, ou d'un énième partenariat avec l'un des potes du studio (Square Enix, Warner Bros, Bethesda…).