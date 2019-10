Wargroove : un DLC gratuit en approche Wargroove : un DLC gratuit en approche

L'excellent Wargroove va encore gonfler son contenu autrement que par les missions infinies livrées par la communauté, avec l'arrivée « prochaine » d'un petit DLC qui sera totalement gratuit, ce qui forcément ne se refuse jamais.



On y trouvera un nouveau commandant déjà entraperçu dans la campagne principale (Wulfgar) mais aussi et surtout deux nouvelles unités qui devraient remettre à plat certaines stratégies. Le voleur notamment pourra grandement aider votre clan à aller bien plus vite dans le déploiement de vos troupes les plus chères puisqu'il pourra se faufiler dans les bâtiments adverses pour y piquer de l'argent. L'autre, c'est le fusilier qui bénéficie de munitions infinies et d'une évidente capacité à ratisser large pour embêter les forces éloignées, en dépit de deux détails pour ne pas tomber dans l'abus : il perdra certains tours pour recharger, et son critique ne sera garanti qu'avec la dernière balle du chargeur.



Plus d'informations et probablement la date seront livrées pendant l'EGX du 17 octobre.