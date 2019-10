Avengers : la durée de vie évoquée Avengers : la durée de vie évoquée

En marge de la présentation de Kamala Khan, Rich Briggs de Crystal Dynamics a révélé auprès de Game Informer que la campagne principale de Marvel's Avengers prendra de 10 à 12 heures, ce qui reste encore dans la norme d'un jeu d'action même si beaucoup commencent à exploser ce compteur depuis quelques années.



Bien sûr, la promesse ici tient donc de la ligne droite et tout cela pourra être poussé avec les choses annexes, surtout qu'on parle d'une expérience qui à un moment tendra surtout vers le multi coop (donc on imagine avec des défis appropriés), sans parler de tout ce qui tiendra coté suivi, avec de nouvelles zones, des missions scénarisées et de nouveaux héros.



Sortie prévue le 15 mai 2020.