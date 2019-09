NEOGEO Arcade Stick Pro : prix et date japonaise NEOGEO Arcade Stick Pro : prix et date japonaise

Le « NEOGEO Arcade Stick Pro » se précise avec un lancement désormais annoncé pour le 11 novembre au Japon contre 15.290 yens, ce qui devrait donc donner plus ou moins 150€ lorsque la bête se décidera à arriver chez nous (toujours aucune date pour le moment).



Pour rappel, on parle donc d'un hardware qui se veut autant être un simple stick (pour PC et NeoGeo Mini) qu'une « console » à part entière, se branchant en HDMI sur la TV et incluant 20 jeux, même si certains regrettent déjà le set full baston :



- The King of Fighters ‘95

- The King of Fighters ‘97

- The King of Fighters ‘98

- The King of Fighters ‘99

- The King of Fighters 2000

- The King of Fighters 2002

- Samurai Shodown II

- Samurai Shodown III

- Samurai Shodown IV

- Samurai Shodown V Special

- Fatal Fury Special

- Fatal Fury 3

- Garou : Mark of the Wolves

- World Heroes 2

- World Heroes 2 Jet

- World Heroes Perfect

- Art of Fighting

- The Last Blade 2

- Ninja Master's

- Kizuna Encounter