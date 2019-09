Borderlands 3 : les chiffres du lancement Borderlands 3 : les chiffres du lancement

Plus les temps avancent, plus il va être difficile de pouvoir juger des ventes d'un jeu sans connaître la part du dématérialisé. Gearbox annonce en effet 5 millions de ventes (en 5 jours) pour son Borderlands 3 et les chiffres de chaque pays n'auraient pas pu donner une véritable idée de la performance : 70 % des ventes se sont faites en dématérialisé, soit probablement un record pour un AAA standard.



On notera également que le lancement est 50 % meilleur que celui de Borderlands 2, qui reste forcément l'actuel record de la série avec 20 millions d'unités vendues, sans que l'on sache si ce chiffre inclus ou non les ventes des versions PS Vita et VR.



Parmi les autres choses sur lesquelles 2K Games se vante :



- Meilleur lancement pour 2K (*)

- Meilleur lancement sur l'Epic Games Store

- Dans le top 5 des meilleures audiences de Twitch (pour un lancement)



Et on n'a pas fini de parler de lui avec plusieurs extensions en vue mais aussi un paquet de MAJ et d'events, dont le premier se tiendra durant Halloween.



(*) Attention à ne pas confondre : bien que ce soit la même maison-mère (Take Two), les records de 2K n'entrent pas en comparaison avec Rockstar.