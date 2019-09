DBZ Kakarot : un visuel du mini-jeu baseball DBZ Kakarot : un visuel du mini-jeu baseball

Entre deux séquences d'échanges de coups, Dragon Ball Z : Kakarot ne se refusera pas à quelques mini-jeux et si l'on savait déjà qu'on aurait des trucs en rapport avec la bouffe mais également l'examen du permis de conduire en lien avec l'un des fillers de l'anime, Bandai Namco annonce que le début de l'arc Buu inclura la séquence de base-ball scolaire auquel pourra s'adonner Gohan dans sa période ado/jeune adulte, mais également Yamcha (spécialiste de la discipline) ou encore, plus surprenant, Vegeta.



Un premier visuel de la chose a fuité et reste maintenant à Bandai Namco de nous en montrer un peu plus sur ce troisième et dernier arc du manga.



Sortie prévue en janvier 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.