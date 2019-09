Project REsistance aura son segment solo

Sans que l'on sache encore si le fameuxsera ou non un projet à part entière ou quelque chose d'inclus dans un ensemble plus gros, apprenez tout de même que le titre proposera bien une expérience solo davantage portée sur la narration comme vient de l'affirmer son producteur Masachika Kawata.Une nouvelle assez surprenante vu le concept, même si l'on a appris à se méfier de ce type de déclaration où « l'aspect solo » a souvent des allures de tuto déguisé. Pour rappel, ce spin-off vous proposera de faire vous-même ce que les développeurs ont l'habitude de faire en créant un épisode : gérer le placement des pièges et ennemis pour préparer une équipe de 4 joueurs à survivre dans votre délire, en rajoutant que le « maître du jeu » pourra lui-même incarner des opposants dont Mr. X.Toujours pas de date mais les joueurs PS4 & One sont invités à s'y essayer dans le cadre d'une bêta fermée qui se tiendra du 4 au 7 octobre.