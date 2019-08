Shenmue III : la démo PC en septembre Shenmue III : la démo PC en septembre

En attendant des nouvelles durant la GamesCom, Ys Net annonce que la démo jouable de Shenmue III arrivera officiellement durant la deuxième moitié du mois de septembre, exclusivement sur PC, et exclusivement réservée à ceux qui ont balancé au moins 100 billets sur le Kickstarter. On nous précise que cette version d'essai prendra place dans le village de Bailu aux multiples activités, avec environ une heure pour la terminer et toute possibilité de la refaire à loisir (aucun transfert de save n'est à l'ordre du jour).



Le jeu complet reste lui attendu pour le 19 novembre sur PC (Epic Games Store) et PlayStation 4.