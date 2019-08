Activision veut offrir à Modern Warfare le plus gros suivi post-launch de la franchise

Si Activision nous promet de nouveaux remakes et pourquoi pas des suites de licences passées, il faudra attendre un peu avant d'en voir la couleur et maintenant queest mort et queest repassé sous la bannière indépendante, le seul et unique morceau de l'éditeur pour cette fin d'année sera le reboot de, et le PDG doit de suite rassurer aussi bien les fans que les actionnaires en annonçant que ce grand retour bénéficiera duRien n'est encore connu à ce sujet, et si c'est officiellement foutu pour les zombies, on peut au moins prendre en compte les rumeurs d'un tout nouveau mode Batte Royale quelques mois après le lancement. Dans tous les cas, cette ambition reste tout benef pour la communauté puisqueaura pour la première fois dans la série droit à un suivi totalement gratuit, permettant à tous les possesseurs du jeu de récupérer cartes, modes, armes et classes sans débourser un euro supplémentaire.En revanche, il est très probable que le suivi, aussi gros soit-il, ne s'étalera pas davantage que d'habitude : les bruits de couloirs évoquent déjà unpour fin 2020.Rappel concernant la bêta :- 12 au 16 septembre si vous avez précommandé le jeu sur PS4- 14 au 16 septembre pour tous les joueurs PS4- 19 au 23 septembre si vous avez précommandé le jeu sur PC & One (+ les joueurs PS4)- 21 au 23 septembre pour tout le monde sans exception