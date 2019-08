Dragon Quest Builders 2 devient million-seller et prépare sa toute dernière MAJ Dragon Quest Builders 2 devient million-seller et prépare sa toute dernière MAJ

Au cours d'un dernier Live Stream sur Dragon Quest Builders 2, Square Enix a annoncé que cette suite avait réussi à avoir son succès sur la longueur et notamment grâce à la sortie occidentale : de seulement 250.000 ventes à la sortie au Japon, le titre a aujourd'hui dépassé sur la planète la barre du million (et même 1,1 million).



En outre et alors que le jeu terminera le suivi de son Season Pass chez nous, l'éditeur prépare une MAJ finale prévue le 20 août au Japon (on ne sait encore quand chez nous) plutôt riche en contenu, et se permettant de corriger quelques défauts du jeu de base :



- Trois slots de sauvegarde par compte (au lieu d'un seul)

- Neuf nouvelles coupes

- Un item spécial pour modifier l'eau

- Ajout d'un épilogue

- Pouvoir sauvegarder trois îles « libres »

- Et davantage encore à découvrir