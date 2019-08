Xbox Game Pass : Microsoft va ajouter The Bard's Tale Trilogy en attendant le IV Xbox Game Pass : Microsoft va ajouter The Bard's Tale Trilogy en attendant le IV

Peut-être parce que la première fournée des jeux Xbox Game Pass d'août fait bien peu envie, Microsoft annonce rajouter un petit bonus en attendant de savoir ce qui arrivera la deuxième moitié du mois : The Bard's Tale Trilogy, ce qui servira aux retardataires puisque le quatrième épisode arrive lui le 27 août sur le service.



1er août :

- Ashes Cricket (Xbox One)

- Pandemic (Xbox One)

- Downwell (PC)



8 août :

- Jackbox Party Pack 2 (Xbox One)

- Space Hulk Tactics (PC)



13 août :

- The Bard's Tale Trilogy (PC et Xbox One)



14 août :

- Slay the Spire (PC et Xbox One)



Microsoft rappelle également que, InXile Entertainment leur appartenant depuis quelques temps, les prochains jeux de l'équipe seront disponibles Day One dans le Game Pass, donc le remake Wasteland 30th Anniversary (fin d'année) et Wasteland 3 (printemps 2020).