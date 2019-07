Borderlands 3 passe déjà GOLD

Point de risque de voirfiler à une date ultérieure que celle annoncée : Gearbox nous annonce que le titre vient de passer Gold, signifiant que le chantier est désormais terminé (mais ça, sans compter le patch Day One) et prêt à être mis en boîte.Ce nouveau représentant d'une franchise qui pèse aujourd'hui 43 millions de ventes sortira donc le 13 septembre prochain (PC, PS4, One) avec son édition Super Deluxe incluant le Season Pass fait de quatre extensions.